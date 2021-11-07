Esenyurt'ta cipin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan iddialı sözler! Gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaadini sıraladı

Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

Asgari ücret ne kadar olacak? AK Partili ismin yanıtı milyonlarca çalışanı sevindirdi

Esenyurt'ta, cipin çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum Kongre Caddesi'nde, eski model bir cip, henüz bilinmeyen nedenle refüjü aşarak, yolun karşısındaki yayaya çarptı.

Ardından bir eczanenin kepengine de çarpan cip, geriye doğru hareket etti. Cip, bu sırada park halindeki hafif ticari araca çarparak, durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle eczanenin camları kırıldı.