ESENYURT'TA ÇOCUĞA ÇARPTIKTAN SONRA KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika

ESENYURT'ta, 18 yaşından küçük sürücü otomobiliyle, ara sokakta bir çocuğa çarptıktan sonra kaçarken, polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, ailesinden habersiz şekilde aldığı 34 PS 0345 plakalı otomobil ile gezmeye başlayan 18 yaşından küçük sürücü, ara sokakta bir çocuğa çarptı. Kaza sonrası aracın çarptığı çocuk, hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri aracın çarptığı çocuğu hastaneye kaldırırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS GELDİĞİNİ GÖRÜNCE KAÇTI

Küçük yaştaki sürücü, polis ekiplerinin geldiğini görünce otomobile binip kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile küçük çocuk arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 500 metre sonra polis ekipleri kendi araçlarıyla, çocuğun aracına çarparak durdurdu. Kaçan çocuk polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çocuğun yakalanmasının ardından yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ARA SOKAKTA KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA ÇARPMIŞ"Yaşananları anlatan Kadir Kelek, "Evde oturuyordum. Polisin bağırdığını duydum. Camdan baktım ki arabamın önünde bir polis bir de sivil araç var. Aracım park halindeydi zaten. Ara sokakta küçük bir çocuğa çarpmış. Kaçarken geliyor burada kaza oluyor" dedi.

Görüntü dökümü: ----------------------Kaza sonrası yaşananlar (Cep telefonu)-Kazaya karışan otomobil-Olay yerindeki polis ekipleri-Araçtan düşen parçalar-Kazada zarar gören bir servis aracı-Kadir Kelek ile röp

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