Esenyurt'ta çocuğu ezen minibüsçüye meydan dayağı - Son Dakika

Esenyurt'ta çocuğu ezen minibüsçüye meydan dayağı

12.10.2020 09:45

Esenyurt'ta çocuğu ezen minibüsçüye meydan dayağı 11 yaşındaki çocuğun araç altında kaldığı an güvenlik kamerasında Esenyurt'ta, seyir halindeki bir minibüs yola aniden çıkan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

Esenyurt'ta çocuğu ezen minibüsçüye meydan dayağı

11 yaşındaki çocuğun araç altında kaldığı an güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta, seyir halindeki bir minibüs yola aniden çıkan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise minibüs şoförüne saldırdı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Dağhan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde seyreden minibüsün önüne, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin aniden atladı, minibüsün ani fren yapmasına rağmen çocuk aracın altında kaldı. Minibüsün altında kalan Çetin'in bacağında kırık meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Minibüsçüye meydan dayağı

Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indiren çevredeki vatandaşların darp girişimini ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 11 yaşındaki çocuğa minibüsün çarptığı ve çevredeki vatandaşların minibüs şoförüne darp girişimi gözüküyor. Çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

Esenyurt'ta çocuğu ezen minibüsçüye meydan dayağı
Esenyurt'ta çocuğu ezen minibüsçüye meydan dayağı
Esenyurt'ta çocuğu ezen minibüsçüye meydan dayağı
Esenyurt'ta çocuğu ezen minibüsçüye meydan dayağı

Esenyurt, Minibüs, Çocuk, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta çocuğu ezen minibüsçüye meydan dayağı - Son Dakika

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