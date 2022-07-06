ESENYURT'TA ÇOCUĞU KAFENİN OYUN PARKINDA OYNATAN KİŞİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA ÇOCUĞU KAFENİN OYUN PARKINDA OYNATAN KİŞİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

06.07.2022 09:33

ESENYURT'ta kafeye gelen müşteri, yanındaki çocuğu kafenin oyun parkında eğlendirirken, çalışanın yokluğunu fırsat bilerek tezgahtaki cep telefonunu çaldı.

ESENYURT'ta kafeye gelen müşteri, yanındaki çocuğu kafenin oyun parkında eğlendirirken, çalışanın yokluğunu fırsat bilerek tezgahtaki cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan kafede yaşandı. Kafeye müşteri olarak gelen bir kişi, çocuğunu oyun parkına bıraktı. Daha sonra hesabı ödeyen bu kişi, kasiyerin dışarıdaki müşterilerle ilgilenmesinden yararlanarak, tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldı. Çocuğunu da alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Geri döndüğünde cep telefonunu bulamayan kadın, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın, çocuğunu oynatmak için gelen müşteri olduğunu gören çalışan, şikayetçi oldu. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DIŞARI ÇIKMAMLA GELMEM BİR OLDU

Cep telefonu çalınan Ruhşen Kazan, Oyun parkına geldiler. Çocuğunu koydu. Ödemesini aldım. Tam o sırada ben dışarı çıktım. O da benim cep telefonumu alıp gitti. Dışarı çıkmamla gelmem bir oldu. Gitti hemen. Yanında bir de kız çocuğu vardı. Daha önce de gelmişti. Çocuğu böyle şeylere alet etmesi iyi değil. Üzücü ve sinir bozucu bir durum dedi.

KİMSE GÖRMEDEN TELEFONU CEBİNE ATIYOR

Kafenin diğer çalışanı Serpil Güler, Çocuğu ile beraber geldi. Çocuğunu bir süre parkta oynattı. Ben çay servisi yapıyordum. Ablam da dışarıdaki müşterilere dondurma veriyordu. Bu kendince bir plan yapıyor. Herkesin çıkmasını bekliyor. Kasaya doğru yöneliyor. Kimse görmeden telefonu cebine atıyor. Çocuğu da alıp çok rahat bir şekilde çıkıyor ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ÇOCUĞU KAFENİN OYUN PARKINDA OYNATAN KİŞİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA ÇOCUĞU KAFENİN OYUN PARKINDA OYNATAN KİŞİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
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