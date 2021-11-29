Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi - Son Dakika

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde saat 13.20 sıralarında yaşanan olayda, 8 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

ANNE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çatı o sırada aşağıda çocuğuyla yürüyen Elif Şanver'in üzerine düştü. Çocuğunu kurtaran kadın, çatının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan kadını çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Şanver, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Şanver kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"KENDİNİ ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE ATTI"

Yaşanan olayı anlatan Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı Ali Deli, "Terasın uçmasıyla bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Çocuk vardı. Çocuk çok şükür kurtuldu. Çatının uçtuğunu görünce kendini üzerine attı. Altında kaldıkları tahtayı çıkarınca sağ salim çocuğu çıkardık. Kadın kafasını yere vurunca kanlar içinde kalmıştı. Çocuk kurtuldu" dedi.