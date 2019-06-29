Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı
12 dakika önce
Esenyurt'ta 4 katlı binanın boş ve pencereleri açık olan bodrum katındaki dairesine, kibrit attığı iddia edilen çocuklar, yangına sebep oldu.
Esenyurt
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
'ta 4 katlı binanın boş ve pencereleri açık olan bodrum katındaki dairesine, kibrit attığı iddia edilen çocuklar, yangına sebep oldu. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın, Necip Fazıl Kısakürek
Mahallesi Yosun Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 4 katlı binada yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre boş olan bodrum kattaki dairenin camları açık ve içeride çöpler vardı. Sokakta oynayan çocuklar ellerine geçirdikleri bir kibriti yakıp açık olan camdan içeriye attı. Daire içindeki atıl durumdaki eşyaların alev almasıyla yoğun duman oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaşıtlarının içeriye yanan kibrit attıklarını söyleyen bir çocuk ise "Çocuklar oyun oynuyordu. Kibrit vardı kibrit attılar buraya dairenin camları da açıktı. Ev boştu" dedi.
(Murat Delice/İHA)
CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki
Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü
Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı