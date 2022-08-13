Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

13.08.2022 01:15
Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Esenyurt'ta çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu büyüyen olayda iki kişi silahla yaralandı.

Esenyurt'ta çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu büyüyen olayda iki kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı.

Aile büyüklerinin de müdahil olmasıyla kavga büyüdü. Silahlı bir kişi tarafından açılan ateşte karşı taraftan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de bulunduğu emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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