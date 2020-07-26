Esenyurt'ta bir grup çocuk girmesi yasak ve tehlikeli olan süs havuzuna girerek oyun oynadı.
Esenyurt'ta bir grup çocuk girmesi yasak ve tehlikeli olan süs havuzuna girerek oyun oynadı. Esenyurt'ta içerisinde elektrik hatlarının da bulunduğu süs havuzuna giren çocuklar tehlikeye aldırış etmeden oyun oynadı. Girilmesi yasak ve tehlikeli olan süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı.
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26.07.2020 15:58:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENYURT'TA ÇOCUKLARIN SÜS HAVUZUNDA TEHLİKELİ EĞLENCESİ - Son Dakika