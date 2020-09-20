Son dakika haberleri | Esenyurt'ta çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu -"Biz Esenyurt çocuğuyuz, hiçbir şeyden korkmayız" Esenyurtta ilçenin meydanında bulunan süs havuzuna girip serinlemek isteyen gençler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Esenyurt'ta çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

-"Biz Esenyurt çocuğuyuz, hiçbir şeyden korkmayız"

İSTANBUL - Esenyurtta ilçenin meydanında bulunan süs havuzuna girip serinlemek isteyen gençler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çocuklar, sıcak nedeniyle süs havuzuna girmeyi tercih ettiklerini söyleyerek, 'Biz Esenyurt çocuğuyuz' bize bir şey olmaz" diyerek kendilerini savundular.

Esenyurt Meydanda bulunan süs havuzu çocukların eğlencesi haline geldi. Sıcak havadan bunalan bir grup çocuk, serinlemek amacıyla geldikleri süs havuzunda saatlerce oyun oynadılar. Korona virüs tehlikesine de aldırış etmeyen çocuklar, elektrik hattı bulunan havuzda elektrik kaçağı olabileceği riskini umursamadan yüzmeye devam ettiler. Çevredeki vatandaşların uyarılarını da dikkate almayan çocuklar, "Biz Esenyurt çocuğuyuz, bize hiçbir şey olmaz" diyerek kendilerini savundular. Devriye atan polis ekiplerini gören gençlerin kaçışmaları ise ilginç anlar ortaya çıkardı.

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

Esenyurt, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Esenyurt'ta çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu - Son Dakika

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