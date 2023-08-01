Esenyurt'ta çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü - Son Dakika
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Esenyurt'ta çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü

01.08.2023 18:31

Esenyurt Kaymakamlığı, Gökevler Mahallesi'nde 15 yaşındaki 2 çocuğun tartışmasının aile kavgasına dönüştüğünü bildirdi. Kavgada kesici ya da yaralayıcı alet kullanılmadığı ve tarafların birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi. Saldırıya uğrayan çocuğun ailesi, Kaymakamlık tarafından kabul edilmiş ve sürecin takibi yapılacak.

Esenyurt Kaymakamlığı, 15 yaşındaki 2 çocuğun tartışmasına ailelerin karışması sonucu bir sitede çıkan kavgada herhangi kesici ya da yaralayıcı aletin kullanılmadığını bildirdi.

Esenyurt Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gökevler Mahallesi Kristalşehir Sitesi'nde dün 15 yaşındaki 2 çocuğun kendi aralarındaki tartışmasının aile kavgasına dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde kavgaya müdahale ettiği kaydedilerek, "Kavgada herhangi kesici ya da yaralayıcı alet kullanılmadığı, ufak çizik ve sıyrıklarla kavganın sona erdirildiği, tarafların olayı emniyete intikal ettirip birbirinden şikayetçi olduğu ve yasal sürecin sürdüğü tespit edilmiştir. Kavga sonrası saldırıya uğrayan çocuğun ailesi, Kaymakamlığımızda kabul edilmiş olup, sürecin takibi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü - Son Dakika
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