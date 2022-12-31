ESENYURT'TA ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU - Son Dakika
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ESENYURT'TA ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU

31.12.2022 10:52

? ESENYURT'ta küçük çocuk belinden çıkardığı silahı arkadaşına doğrultup şakalaştı daha sonra havaya iki el ateş etti.

? ESENYURT'ta küçük çocuk belinden çıkardığı silahı arkadaşına doğrultup şakalaştı daha sonra havaya iki el ateş etti.

Olay Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki boş bir arsada meydana geldi. Akıllara durgunluk veren bir olayda önce silahı arkadaşının ayaklarına doğrultarak korkutan çocuk daha sonra havaya 2 el ateş etti. O anları da olay yerinde bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çocuklar uzaklaşırken silahın kuru sıkı mı yoksa gerçek mi olduğu anlaşılamadı.

Kaynak: DHA
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Esenyurt, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU - Son Dakika

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