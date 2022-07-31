ESENYURT'TAKİ HARAÇ ÇETESİ İDDİASI; 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT'TAKİ HARAÇ ÇETESİ İDDİASI; 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

31.07.2022 12:41
ESENYURT'TAKİ HARAÇ ÇETESİ İDDİASI; 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ESENYURT'ta çok sayıda esnafı haraca bağlayan ve haraç alamadıkları iddiasıyla iş yerlerini kurşunladıkları belirtilen 2 şüpheli yakalandı.

ESENYURT'ta çok sayıda esnafı haraca bağlayan ve haraç alamadıkları iddiasıyla iş yerlerini kurşunladıkları belirtilen 2 şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta çok sayıda iş yerinden haraç almaya çalıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Esenyurt Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. 62 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Esenyurt'ta 6 silahlı olaya karıştığını belirledi. Çete üyelerinin para vermeyen işletmeleri de sürekli rahatsız ettiği öğrenildi. Son olarak para alamadıkları bir dönerciyi hedef alan şüpheliler, gündüz dükkanın dolu olduğu sırada silahla saldırarak, kaçtı.

EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Kimlikleri ve ikamet adresleri belli olan şüphelilerin saklandıkları evde bir çanta dolusu mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler Resul Ö. ile Eren A. saklandıkları evde yakalandı. Evlerinde yapılan aramada, 2 silah, çok sayıda mermi, hücum yelekleri, kar maskeleri ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: -------------------------Silahlı saldırı anı-Çete üyelerinin motosikletle dolaşması

-Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı


YORUMLAR
500
Esenyurt'ta iş yerlerini haraca bağlayan çete çökertildi Esenyurt'ta iş yerlerini haraca bağlayan çete çökertildi Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Asayiş Büro, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TAKİ HARAÇ ÇETESİ İDDİASI; 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 12:41:48. #1.11#
SON DAKİKA: ESENYURT'TAKİ HARAÇ ÇETESİ İDDİASI; 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement