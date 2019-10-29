Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta çok sayıda işçi yemekten zehirlendi
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta çok sayıda işçi yemekten zehirlendi

Esenyurt'ta çok sayıda işçi yemekten zehirlendi

55 dakika önce

ESENYURT'ta bir fabrikanın işçileri yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi.

ESENYURT'ta bir fabrikanın işçileri yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi. 50'den fazla işçinin zehirlenme şikayetiyle çevre hastanelere başvurduğu öğrenildi

Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikanın çalışanları bugün işe gelemedi. Fabrikanın yemekhanesinde geçtiğimiz cuma günü makarna, ıspanak, yoğurt ve tatlı yediği belirtilen işçilerin ertesi gün zehirlenme belirtileri üzerine hastanelere başvurduğu öğrenildi. 50'den fazla işçinin hastanelere başvurduğu belirtildi. İşçilerden bir bölümü taburcu edilirken bir bölümünün ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Esenyurt'ta çok sayıda işçi yemekten zehirlendi

Esenyurt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:07 Kaynak: DHA
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