Esenyurt'ta çöp atma meselesinden iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta çöp atma meselesinden iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 yaralı

24.08.2022 09:53

Esenyurt'ta çöp atma meselesinden iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 yaralı Esenyurt'ta çöp atma meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Esenyurt'ta çöp atma meselesinden iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta çöp atma meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında çöp atma meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında, taraflardan bazı kişi veya kişiler silahla karşı gruba ateş etti. Açılan ateş sonucu, Mazlum B, Murat B. ve Murat K. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın yaşandığı yerde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ele geçirilen boş mermi kovanı ve bazı deliller emniyete götürüldü.

Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Esenyurt'ta 'çöp atma' kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı Esenyurt'ta 'çöp atma' kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta çöp atma meselesinden iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta çöp atma meselesinden iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 yaralı - Son Dakika
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