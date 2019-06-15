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Esenyurt'ta çöp ev şoku

4 saat önce

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daire çöp ev çıktı.

Esenyurt'ta çöp ev şoku, System.String[]
Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daire çöp ev çıktı. Evde engelli bir adam oturduğu aylardır da eve uğramadığı öğrenildi. Koku nedeniyle rahatsız olan vatandaşların ihbarıyla olay ortaya çıktı.

Talatpaşa Mahallesi 1003 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan kokular nedeniyle apartman sakinleri belediyeye haber verdi. Olay sonrası gelen belediye ekipleri dairenin içinde çöp dağları olduğunu ve bu yüzden kokular olduğunu belirledi. Ekiplerin dün akşam saatlerinde kısmen temizlediği öğrenilen ev de engelli bir adam oturduğu öğrenildi. Engelli adamın ayrıca aylardır eve uğramadığı bilgisine de ulaşıldı.

Çöp evin kapı komşusu olan kadın ise yapılan röportajda şaşkınlığını ifade etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Esenyurt, 3. Sayfa
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