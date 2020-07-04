Esenyurt'ta çöp kamyonu kadını ezdi - Son Dakika

Esenyurt'ta çöp kamyonu kadını ezdi

Esenyurt'ta bir çöp kamyonu yolun karşısına geçmek için bekleyen kadını fark etmeyince üzerinden geçti.

Esenyurt'ta bir çöp kamyonu yolun karşısına geçmek için bekleyen kadını fark etmeyince üzerinden geçti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Mandıra Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çöp konteynırını boşaltmak için bekleyen Rıdvan A. isimli sürücünün kontrolündeki çöp kamyonu beklemeye başladı. Arkada bulunan temizlik görevlileri konteynırı boşaltmak için çalışmaya başladı.

ÇÖP KAMYONU YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İÇİN BEKLEYEN KADINI EZDİ

Nergis Çiftçi A. isimli bir kadın marketten ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek için çöp kamyonunun önünde beklemeye başladı. Bu sırada çöp kamyonunun sürücüsü Rıdvan A. önünde bekleyen kadını fark etmeyerek bir anda hareket edince, Nergis Çiftçi A. isimli kadını altına alarak ezdi.

GERİ KAÇAN KAMYON EZDİĞİ KADININ ÜZERİNDEN BİR KEZ DAHA GEÇTİ

Çöp kamyonu sürücüsü Rıdvan A., neye uğradığını şaşırdı, aracın arkasında bulunan temizlik görevlileri de indi. Bu sırada geri kaçan kamyon kadının üzerinden bir kez daha geçti. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen kadına müdahale ederek kamyon altındaki kadın sıkıştığı yerden çıkarttı.

PANİKLE OLAY YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaza sonrası araç sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek, ekipler kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Nergis Çiftçi A., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayatı tehlikelisinin olduğu öğrenildi.

Çöp kamyoneti sürücüsü Rıdvan A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(İHA)

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 20:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta çöp kamyonu kadını ezdi - Son Dakika

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