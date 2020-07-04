Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

Sürücü Rıdvan A. da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun altında sıkışan kadın çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 383. Sokak'ta seyir halinde olan Rıdvan A.'nın kullandığı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Nergis Çiftçi A.'ya çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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