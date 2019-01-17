Esenyurt'ta Çöp Kutusu İçinde 'Mühimmat Var' İhbarı (1)
20 dakika önce
Esenyurt Haramidere Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki çöp konteyneri içinde mühimmat olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Esenyurt Haramidere Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki çöp konteyneri içinde mühimmat olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede siteye gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından çöp konteynerinin çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yerine uzman ekiplerinin gelmesi bekleniyor
Görüntü dökümü:
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-Sitenin dış görüntüsü
-Polis ekipleri
-Güvenlik şeridi
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:17 Kaynak: DHA
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