Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı

27.04.2022 10:28
Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde çöp toplayan bir belediye görevlisi, arkasına gelen ses teçhizatlı arabanın çaldığı müzikle göbek atmaya başladı.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde çöp toplayan bir belediye görevlisi, arkasına gelen ses teçhizatlı arabanın çaldığı müzikle göbek atmaya başladı. İlgi çeken adama birde para takılınca renkli görüntüler oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Temizlik görevlisi, çöp toplama kamyonu ile çalıştığı sırada arkasına bir araç geldi. Ses sistemi bulunan araçta çalınan Ankara havasını duyan belediye işçisi müziğin ritmine ayak uydurarak dans etmeye başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu olaya çevredeki vatandaşlarda eşlik etti. Araçtan inen bir vatandaş ise belediye işçisine para taktı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan, hem de sokaktaki çöpleri toplayan işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı
Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı
Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı

YORUMLAR
500
Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere 'kurallara uyun' uyarısı Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere 'kurallara uyun' uyarısı Esenyurt'ta bulunan olaylı sitede sular durulmuyor Esenyurt'ta bulunan olaylı sitede sular durulmuyor AB'de ticari araç satışları martta sert düştü AB'de ticari araç satışları martta sert düştü

Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı - Son Dakika


Son Dakika
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorsa beni de alsınlar!
10:00 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir
09:53 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 10:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement