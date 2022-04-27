Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı: Hem dans etti, hem çöp topladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı: Hem dans etti, hem çöp topladı

27.04.2022 11:02

Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı: Hem dans etti, hem çöp topladı Ankara havasıyla göbek attı, yetmedi birde para taktılarİSTANBUL Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde çöp toplayan bir belediye görevlisi, arkasına gelen ses teçhizatlı arabanın çaldığı müzikle...

Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı: Hem dans etti, hem çöp topladı

Ankara havasıyla göbek attı, yetmedi birde para taktılar

İSTANBUL Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde çöp toplayan bir belediye görevlisi, arkasına gelen ses teçhizatlı arabanın çaldığı müzikle göbek atmaya başladı. İlgi çeken adama birde para takılınca renkli görüntüler oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Temizlik görevlisi, çöp toplama kamyonu ile çalıştığı sırada arkasına bir araç geldi. Ses sistemi bulunan araçta çalınan Ankara havasını duyan belediye işçisi müziğin ritmine ayak uydurarak dans etmeye başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu olaya çevredeki vatandaşlarda eşlik etti. Araçtan inen bir vatandaş ise belediye işçisine para taktı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan, hem de sokaktaki çöpleri toplayan işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı: Hem dans etti, hem çöp topladı
Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı: Hem dans etti, hem çöp topladı
Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı: Hem dans etti, hem çöp topladı
Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı: Hem dans etti, hem çöp topladı

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Esenyurt, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı: Hem dans etti, hem çöp topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı: Hem dans etti, hem çöp topladı - Son Dakika
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