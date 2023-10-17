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ESENYURT'TA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEĞE AİT CESET BULUNDU - Son Dakika

ESENYURT'TA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEĞE AİT CESET BULUNDU

Son Güncelleme: 17.10.2023 11:09

ESENYURT'ta çöpte yeni doğmuş kız bebeğine ait ceset bulundu.

ESENYURT'ta çöpte yeni doğmuş kız bebeğine ait ceset bulundu.

Esenyurt Yenikent Mahallesi 665. Sokak'ta sabah saatlerinde çöpleri karıştıran bir kişi,  poşet içerisinde çöpe atılmış kız bebeğine ait cesedi fark etti. Durum mahalle muhtarı tarafından polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Mahalle muhtarı Önder Ay, "Yoldan geçerken vatandaş çöpleri karıştırıyor. Çöpleri karıştırınca bebek cesedi olduğunu görüyor. Biz de geldik baktık gerçekten ölmüş. Kanlı bezleri var, kordonu vardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEĞE AİT CESET BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEĞE AİT CESET BULUNDU - Son Dakika
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