Esenyurt'ta cuma namazı kılanlara maske ve dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika

Esenyurt Meydanında cuma namazı kılan vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Esenyurt'taki Merkez Serhat Tirit Camisine sığmayan cemaatin bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda saf tuttu.

Ekipler tarafından vatandaşların tedbirler kapsamında saf tutması sağlanırken, namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri tarafından vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı.

Maskesi olmayan vatandaşlara da maske ve dezenfektan dağıtıldı.