Esenyurt'ta Cumhur İttifakı Ziyareti

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval'a nezaket ziyaretinde bulundu. Her iki ilçe başkanı da yaklaşan yerel seçimlerle birlikte Cumhur İttifakı'nın sistem tartışmalarına yer vermeyecek şekilde daha da pekişeceğini vurguladı.Cumhur İttifak'ının iki üyesi AK Parti ve MHP, Esenyurt'ta 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi birlik mesajları verdi. MHP Esenyurt İlçe Binası'nda gerçekleşen ziyaret samimi bir havada gerçekleşirken, her iki ilçe başkanı da AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci 'nin kazanması için tüm güçleriyle sahada olacaklarını bildirdi."Esenyurt için bu ittifak çok önemli"AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, liderlerin sağladığı ittifakın önemine dikkat çekerek, "Esenyurt için bu ittifak çok önemli. Liderlerimiz ittifakı sağladı ve her iki taraf ta çok uyumlu hareket ediyor. Gün şahsi menfaatleri kollama değil, milli birliği sağlama günüdür. Hepimiz buna uygun hareket ediyoruz. Bizim şansımız iki partinin de güçlü liderlere sahip olması. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanlarımızın talimatları doğrultusunda çalışacağız. Teşkilatlarda güçlü bir birliktelik oldu. Bu güçle sahada çok iyi sonuçlar alacağız. Burayı zillet ittifakına kaptırmayacağız. Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yüzde 50'nin üzerinde oy alacağına inanıyorum" dedi."Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için elimizden geleni yapacağız"MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu birlikte ikinci seçimimiz, aday her iki partinin de ortak adayı. Onun adayı, bunun adayı yok. Biz Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için elimizden geleni yapacağız. Seçimin kışa denk gelmesi nedeniyle çalışmaları sahadan ziyade ev ev ziyaret ederek yapacağız. MHP bu konuda üzerine düşeni yapacaktır" şeklinde konuştu.