Esenyurt D-100 Karayolu'nda kar trafiği felç etti - Son Dakika
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Esenyurt D-100 Karayolu'nda kar trafiği felç etti

15.02.2021 21:54
Esenyurt D-100 Karayolu'nda kar trafiği felç etti

100 Karayolu Haramidere mevkiinde başlayan kar yağışı trafiği felç etti.

ESENYURT D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde başlayan kar yağışı trafiği felç etti. Yolda yaşanan buzlanma nedeni ile çok sayıda araç yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, haftanın ilk gününde de kar yağışı devam etti. Saat 17.00 sıralarında Esenyurt'ta olan kar yağışı D-100 Karayolu üzerinde trafiği felç etti. Etkili olan yağış sebebiyle yan yolda, yoğun şekilde buzlanma yaşandı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda otomobil yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan otomobilleri iterek kurtarmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasının ardından trafik normale döndü.

"ARAÇ KUYRUĞU AVCILAR'I GEÇTİ"

Kaymamak için büyük çaba harcayarak yoluna yürüyerek devam eden bir kadın "Arabam kayınca bir güvenli yere bıraktım, yürüyorum. Araç kuyruğu Avcılar'ı geçti, Küçükçekmece'ye kadar uzandı" dedi.

Bir servis şoförü de yolda yeterince tuzlama yapılmaması ve grayder bulundurulmamasını eleştirirken, servis araçlarının yolda kaldığını hiç birinin iş çıkışı çalışanları almaya gidemediğini söyledi. Kilitlenen yan yolda yürüyerek Esenyurt'a ulaşmaya çalışan bir kadın, "İşten çıktım, eve gitmeye çalışıyorum" diye konuştu. Ayrıca oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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