Esenyurt'ta daire alev alev yandı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika

Esenyurt'ta daire alev alev yandı, korku dolu anlar yaşandı

Esenyurt'ta 12 katlı binanın dokuzuncu katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta 12 katlı binanın dokuzuncu katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire alev alev yanarken, üst kattaki daireden kopan alevlerin alt kattaki bir dairenin balkonuna düşmesi nedeniyle büyük panik yaşandı, mahsur kalanlar itfaiye tarafından son anda kurtarıldı.

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Yangın, saat 23.20 sularında Esenyurt Akevler Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle daire bir anda alevler içinde kaldı. Daireden kopan alevler alt katlardaki başka bir dairenin balkonuna düştü. Yangını fark eden vatandaşlar, büyük panik yaşayarak dışarı çıkmaya başladı.

Üst katta kalanlar ise alevler ve yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Yangın sırasında zaman zaman patlama seslerinin geldiği duyuldu.

Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye başladı.

Tahliye edilen vatandaşlar güvenli bölgeye çekilirken, yangının büyümesi nedeniyle Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan takviye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangında kimse yaralanmazken, alev alev yanan dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Öte yandan binanın alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:07 Kaynak: İHA

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