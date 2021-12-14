Esenyurt'ta dairede çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Esenyurt'ta binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Üçevler Mahallesi 887. Sokak'taki binanın bodrum katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında bir kadın ve 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 4 çocuğun ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.