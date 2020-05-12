Esenyurt'ta damat dehşeti; kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp parçaladıktan sonra dondurucuda... - Son Dakika

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Esenyurt'ta damat dehşeti; kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp parçaladıktan sonra dondurucuda...
20 dakika önce
Yılmaz OKUR-Veysel TİMDU-Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA )-İRAN uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Khodarahmi (35) bugün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda...
Yılmaz OKUR-Veysel TİMDU-Ali ABLAY/İSTANBUL, (DHA )-İRAN uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Khodarahmi (35) bugün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi. Bunu üzerine gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunda kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürüp cesetlerini derin dondurucuda sakladığını söyleyerek, evin adresini verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemeler yaptı. İncelemelerde, Khodarahmi'nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığı ortaya çıkarıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:10 Kaynak: DHA
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