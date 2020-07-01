Esenyurt'ta 'Dar alan' denetimi - Son Dakika

ESENYURT'ta yapılan 'Dar alan' denetimlerinde sorgulanan 69 araç sahibine toplam 45 bin 669 lira para cezası kesilirken, hakkında aranması olan 4 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca bir ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt'ta bugün saat 10.00 ile 18.00 arasında 'Dar alan' denetimleri yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde 11 noktada sabit yol uygulaması, 10 noktada ise ring halinde yapılan denetimlerde 922 araç ile bin 592 kişi sorgulandı. Denetimlerde kurallara uymayan 69 araç sürücüsüne toplam 45 bin 669 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca 6 adet fişek, 39 gram metanfetamin ele geçirildi. 2 Yoklama kaçağı ile dolandırıcılık ve gasp suçundan aranan toplam 4 şüpheli yakalandı.