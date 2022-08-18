ESENYURT'TA AKŞENER'İN ZİYARETİ SIRASINDA  GERGİNLİK - Son Dakika
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ESENYURT'TA AKŞENER'İN ZİYARETİ SIRASINDA  GERGİNLİK

18.08.2022 16:03
ESENYURT'TA AKŞENER'İN ZİYARETİ SIRASINDA  GERGİNLİK

ESENYURT'ta, darbedilen partilileri ziyarete gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir kişi arasında gerginlik çıktı.

ESENYURT'ta, darbedilen partilileri ziyarete gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir kişi arasında gerginlik çıktı. Akşener'in "Yalancısın" diye bağırdığı kişiyi korumalar uzaklaştırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde saldırıya uğrayan partililere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Akşener, "Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. İYİ Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Biliyorum ki, arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki; bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey" dedi.

GERGİNLİK ÇIKTIYaptığı açıklamaların ardından Akşener, kendisi ile görüşmek istediğini söyleyen bir kişi ile bir süre konuştu. Akşener, "Başınızdaki başörtüsünü çıkardınız önünüze attınız" sözlerine sinirlenen "Yalancısın" diyerek tepki gösterdi. Meral Akşener'in tepki gösterdiği kişiyi korumalar yanından uzaklaştırdı. Bu sırada ufak çapta arbede yaşandı.

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Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA AKŞENER'İN ZİYARETİ SIRASINDA  GERGİNLİK - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA AKŞENER'İN ZİYARETİ SIRASINDA  GERGİNLİK - Son Dakika
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