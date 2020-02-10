Esenyurt'ta dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta dehşet anları kamerada

6 saat önce

Esenyurt'ta bir erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında vurdu.

Esenyurt'ta bir erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında vurdu. Kadına hakaretler ederek öldürmekle tehdit eden şahıs, polisi çağırıp başında bekledi. Bu sırada çaresiz kadın ise "Şikayetçi olmayacağım, lütfen git" diyerek yalvardı. Dehşet anları kameralara yansıdı.

Dehşete düşüren olay, Esenyurt Esenkent Mahallesi 725 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs sevgilisi olduğu iddia edilen kadının eve gelmesini bekledi. Sabaha karşı eve gelen kadını sokak ortasında bacaklarından vuran zanlı, başında bekleyerek hakaretler yağdırdı. Polise haber veren zanlı, dakikalarca sokakta bekledi. Bu sırada kadını öldürmekte tehdit eden zanlı, "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam" diye bağırdı. Yaralı halde kaldırımda oturan çaresiz kadın ise "Volkan ne olur git polis geliyor, söz şikayetçi olmayacağım" diyerek yalvardı. Yaşanan dehşet, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Zanlı bir süre sonra ambulansın gelmesiyle olay yerinden kaçtı. Meltem Ç. isimli yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

(İHA)

Esenyurt'ta dehşet anları kamerada

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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