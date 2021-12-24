Esenyurt'ta dehşet anları kamerada... Kardeşiyle tartışan şahıs etrafa ateş açtı - Son Dakika

Esenyurt'ta dehşet anları kamerada... Kardeşiyle tartışan şahıs etrafa ateş açtı

Kardeşlerin tartışmasında ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Esenyurt'ta ağabey ile kardeş arasında çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Sopa ile birbirlerine saldıran iki kardeşten biri, silahını çekerek rast gele etrafa ateş etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kardeşlerden biri gözaltına alınırken, diğeri de hastaneye kaldırıldı. Çığlık seslerinin, silah seslerini bastırdığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, ağabey ile kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda kardeşler, sopalar ile birbirlerine saldırdı. İlerleyen dakikalarda ise büyüyen kavgada kardeşlerden biri, yanında getirdiği silahını çekerek etrafa rast gele etrafa ateş etmeye başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü o dakikalarda ise çevredeki vatandaşlar çığlıklar atarak kaçıştı. İki kardeş arasında yaşanan tartışmaya kısa sürede müdahale eden polis ekipleriyse, gözü dönmüş şahsı gözaltına aldı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kardeşlerden biri yerde yatıyordu"

Yaşanan o anları gören çevredeki bir vatandaş ise, "Dün akşam saatlerinde önce bir tartışma sesi geldi. Dışarı çıktık ve kavga vardı. Duyduğumuza göre kavga edenler kardeşmiş. İlk olarak sopalarla birbirlerine saldırdılar ve kardeşlerden biri yerde yatıyordu. Diğer kardeş ise elindeki silah ile havaya ateş etti. Polis ekipleri silahlı adama müdahale ederek gözaltına aldı. Bir süre sonra ise sağlık ekipleri gelerek yerde yatan adamı hastaneye götürdü. Olayda silahla yaralanma olmadı diye biliyorum sadece yerde yatanı sopa ile dövmüş sanırım" dedi.