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Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladı - Son Dakika

Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladı

19.02.2022 01:18

Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladıİSTANBUL Esenyurt'ta kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu 4 şahıs, akrabaları olduğu öğrenilen bir gence falçata ve sopalarla saldırdı.

Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladı

İSTANBUL Esenyurt'ta kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu 4 şahıs, akrabaları olduğu öğrenilen bir gence falçata ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar, bir esnafın müdahalesi sonrasında motosiklete binerek kayıplara karışırken, ağır yaralanan genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan o saldırı anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu dört şahıs, husumetli oldukları bir genci sokakta beklemeye başladı. Marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan genç, akrabaları olduğu öğrenilen şahısların saldırısıyla karşılaştı. Sopalarla saldıran şahıslardan biri bunula da yetinmeyip cebinden çıkardığı falçayı gencin kafasına birkaç kez sapladı. Dakikalar önce kendisinden alışveriş yapan müşterisinin öldüresiye dövüldüğünü gören market sahibi ise yerden aldığı sopayla şahısları kovaladı. Kanlar içerisinde yatan genci gören çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Market sahibi sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden kanlar içerisinde yatan genci yan taraftaki Aile Sağlığı Merkezine götürdü. Merkezde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kayıplara karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. O korkunç saldırı anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Marketten çıktıktan sonra çocuğa saldırdılar"

Yaralı genci saldırganların elinden kurtaran market sahibi Mahmut Yılmaz, "Sabah 06.00 sıralarında dükkanımı açtım. Kısa süre sonra saldırganlardan olduğunu düşündüğüm bir şahıs benden su aldı. Daha sonra dükkanımın karşısında yaklaşık 2 saat kadar beklediler. Ben de bu sırada şahıslardan şüphelenerek yanlarına gittim. 'Hayırdır burada ne bekliyorsun diye sorduğumda' bana 'İşe gideceğim araba bekliyorum' dedi. Ben de onlara inanarak işime baktım. Aradan kısa bir süre ise saldırıya uğrayan arkadaş markete geldi. Alışveriş yaptıktan sonra karşı binanın kapısında çocuğu durdurarak orada saldırdılar" dedi.

"Falçatayla saldırdığını görünce dayanamadım"

Saldırıya uğrayan gencin ağır şekilde yaralandığını söyleyen Yılmaz, "Benim gördüğüm kadarıyla iki kişi sopayla çocuğa saldırdı. Sonrasında saldırganlardan birisi sopayı bırakarak eline falçata aldı. Çocuğun kafasını falçata ile 2-3 yerden kestiğini gördüm. Artık bende durum karşısında dayanamadım ve yerden sopayı alarak şahıslara saldırdım. Kaçmaya başladılar. Bende peşlerinden giderek birkaç kez sopayla onlara vurdum. O sırada motosikletli birisi bunları alarak kaçtı. Bende yaralıyı sağlık ocağına götürdüm. Orada gence ilk müdahale yapıldı ama çok kan kaybetmişti. Bilinci yerindeydi, ayakta durabiliyordu hatta konuşturdum da ama durumu baya kötüydü. Sonra sağlık ekipleri gelerek çocuğu hastaneye götürdü" diye konuştu.

Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladı
Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladı
Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladı

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Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladı Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladı ESENYURT'TA FALÇATALI DEHŞET; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA ESENYURT'TA FALÇATALI DEHŞET; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı

alışveriş, Esenyurt, Saldırı, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Sopayla saldırdığı yetmedi, falçatayı kafasına sapladı - Son Dakika
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