Esenyurt'ta dehşet dolu anlar: Döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta dehşet dolu anlar: Döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı

05.08.2022 23:34
Esenyurt'ta dehşet dolu anlar: Döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta madde bağımlısı şahıs, eline aldığı döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'ta madde bağımlısı şahıs, eline aldığı döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı. Kendisini ikna etmeye çalışan polise bıçak sallayan şahıs, çevredeki vatandaşları da kovaladı. Şahıs ikna edilip polis merkezine götürülürken, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Selami Ş. uyuşturucu madde kullandıktan sonra eline döner bıçağı alarak sokağa çıktı. Üstünü çıkaran adam elindeki döner bıçağı ile çevreye tehditler savururken, diğer elindeki bıçakla da zaman zaman kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra öfkeli adamı ikna çalışmalarına başladı.

Polise ve vatandaşlara bıçak salladığı anlar kamerada

Selami Ş., polis ekiplerine ve vatandaşlara bıçak sallayarak kendisinden uzak durmalarını söyledi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik ikna çalışmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Yaşanan hareketli dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Gazi Mustafa Kemal Atatürk Esenyurt'ta anıldı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Esenyurt'ta anıldı Esenyurt'ta komşular arasında silahlı kavga... Yaşanan panik anları kamerada Esenyurt'ta komşular arasında silahlı kavga... Yaşanan panik anları kamerada

Fatih Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta dehşet dolu anlar: Döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:29 Balıkesir'de bir şahıs, boşandığı eski eşini tüfekle başından vurdu! Durumu kritik
21:05 Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den net yanıt
20:47 Fener'in yıldızı Crespo, "Türkiye Milli Takımı'nda forma giyer misin?" sorusunu yanıtladı
19:48 ABD'li e-ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolardan fazla değer kaybeden ilk şirket oldu
19:42 Ankara Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu! Valilik'ten açıklama geldi
19:15 A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler mutluluğunu böyle özetledi: Daha büyük hayaller kurmanın vakti
18:19 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 530 bine yaklaştı
18:18 İzmir'de 79 yaşındaki babasını döverek öldüren cani kadın tutuklandı
17:34 Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Bir dizi özel girişimin duyurulması planlanıyor
16:31 Thodex'in kurucusu Özer'in iade talebinin görüldüğü dava 14 Kasım'a ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 23:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta dehşet dolu anlar: Döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement