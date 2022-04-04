Esenyurt'ta dehşet veren anlar... Önce takip ettiği kadını öldürdü sonra intihar etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta dehşet veren anlar... Önce takip ettiği kadını öldürdü sonra intihar etti

04.04.2022 00:08

Esenyurt'ta dehşet veren anlar.

Esenyurt'ta dehşet veren anlar... Önce takip ettiği kadını öldürdü sonra intihar etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta Alparslan Ç. isimli şahıs, takip ettiği Kader G. isimli kadını silahla ateş ederek öldürdü. Alparslan Ç. ardından silahla kendi baş bölgesine ateş etti. İntihar eden Alparslan Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 116. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Ç. isimli şahıs, metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde dakikalarca beklediği Kader G.'nin boyun kısmına henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti. Daha sonra silahı kendi başına dayayan Alparslan Ç. tetiğe basarak silahı ateşledi. Yaşanan olayda ağır yaralanan şahıslara çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan ağır yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, yerdeki kurşun kovanlarını ve kan örneklerini toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.

Öte yandan, hastanede tedavilerine başlanan Kader G.'nin hayatını kaybettiği, Alparslan Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı öncesi yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt 116. Sokak'ta meydana gelen cinayet öncesi yaşananlar kameralara yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Alparslan Ç.'nin, metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde Kader G.'yi beklediği daha sonra kadına arkadan yanaştığı, ardından ara sokağa iterek götürdüğü, sonrasında ise silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların paniğe kapılarak kaçıştıkları görüldü.

Esenyurt'ta dehşet veren anlar... Önce takip ettiği kadını öldürdü sonra intihar etti
Esenyurt'ta dehşet veren anlar... Önce takip ettiği kadını öldürdü sonra intihar etti
Esenyurt'ta dehşet veren anlar... Önce takip ettiği kadını öldürdü sonra intihar etti

YORUMLAR
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Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı Son dakika... Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı Son dakika... Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig

Esenyurt, Metrobüs, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta dehşet veren anlar... Önce takip ettiği kadını öldürdü sonra intihar etti - Son Dakika


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