Esenyurt'ta dehşetin ardından bodrum katlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Esenyurt'ta dün etkili olan şiddetli yağmurun ardından sel sularının bastığı bodrum katlarından sular çekildi. Suların çekilmesi ile birlikte evlerin içerisindeki içler acısı durum ortaya çıktı. Vatandaşlar ise evlerine yeniden oturabilmek için hummalı bir çalışma başlattı.

Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Sel sularının çekilmesi ile birlikte bodrum katta bulunan dairelerin içerisi görüntülendi. Odaların içerisinde bulunan dolapların ve eşyaların sel suları nedeni ile yıkıldığı ve dağıldığı görüldü. Bir markette ise onlarca gıda ürünü suyun üzerinde yüzerek, yaşanılan olayın dehşetini bir kez daha ortaya çıkardı. Öte yandan Esenyurt Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar dairelerin temizlenmesi için hummalı çalışma yapmaya başladı.

(İHA)