 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kimyasal madde deposunda yangın! Ara ara patlamalar meydana geldi - Son Dakika

Kimyasal madde deposunda yangın! Ara ara patlamalar meydana geldi

Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında zaman zaman patlamalar da meydana geldi.

17.11.2023 07:19

Esenyurt'ta kimyasal maddeler bulunan fabrikanın deposunda çıkan yangın 3 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ara ara patlamaların duyulduğu yangının nedeni ile ilgili net bir bilgi verilmedi.

3 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tek katlı depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İçerisinde balata spreyi gibi kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevler içinde kalırken patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 3 buçuk saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı.

Kimyasal madde deposunda yangın! Ara ara patlamalar meydana geldi

ÇIKIŞ NEDENİ İNCELEMENİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'ta olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Bozkurt yangına ilişkin, "Yangınla ilgili net bilgi vermek mümkün değil. Kapalı alanda yapılan bir çalışma aşağıyı tam göremiyoruz. Gaz buharlaşınca yanmaya başlıyor. Kimyasal malzemeler ve suyla soğutma çalışmaları yapılarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor" dedi. Öte yandan alevler içinde kalan depo dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedeni ise yapılan incelemenin ardından belli olacak.


Kimyasal madde deposunda yangın! Ara ara patlamalar meydana geldi
Kimyasal madde deposunda yangın! Ara ara patlamalar meydana geldi
Kimyasal madde deposunda yangın! Ara ara patlamalar meydana geldi
Kaynak: DHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimyasal madde deposunda yangın! Ara ara patlamalar meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Ogün Samast'ın babası oğluna sahip çıkmadı: Nasıl gittiyse öyle gelsin
10:50 Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek derbi yorumu
10:49 Dolar, euro ve altında yükseliş devam ediyor! 3'ü birden rekor kırdı
10:35 Metin Uca'nın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Kara bir güne uyandık
10:29 Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz
10:25 Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
10:11 Ekipler, operasyon öncesi polis arabalarıyla Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturdu
09:59 Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 30 TL'ye geriledi
09:57 PKK'nın sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi
09:44 Tutuklanan Nihal ve Bahar Candan'ın annesi gözyaşları içinde isyan etti: Çok büyük bir hata yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2023 11:27:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kimyasal madde deposunda yangın! Ara ara patlamalar meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement