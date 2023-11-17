Kimyasal madde deposunda yangın! Ara ara patlamalar meydana geldi

Esenyurt'ta kimyasal maddeler bulunan fabrikanın deposunda çıkan yangın 3 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ara ara patlamaların duyulduğu yangının nedeni ile ilgili net bir bilgi verilmedi.

3 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tek katlı depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İçerisinde balata spreyi gibi kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevler içinde kalırken patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 3 buçuk saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı.

ÇIKIŞ NEDENİ İNCELEMENİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'ta olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Bozkurt yangına ilişkin, "Yangınla ilgili net bilgi vermek mümkün değil. Kapalı alanda yapılan bir çalışma aşağıyı tam göremiyoruz. Gaz buharlaşınca yanmaya başlıyor. Kimyasal malzemeler ve suyla soğutma çalışmaları yapılarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor" dedi. Öte yandan alevler içinde kalan depo dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedeni ise yapılan incelemenin ardından belli olacak.



