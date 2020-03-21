ESENYURT'TA DEPODA YANGIN -1 - Son Dakika
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ESENYURT'TA DEPODA YANGIN -1

6 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta, bir depoda yangın çıktı.

ESENYURT'TA DEPODA YANGIN -1, System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, bir depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerindeki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler


Esenyurt, İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:02 Kaynak: DHA

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