Esenyurt'ta depoda yangın -1 - Son Dakika
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Esenyurt'ta depoda yangın -1

6 saat önce

ESENYURT'ta, bir depoda yangın çıktı.

Esenyurt'ta depoda yangın -1, System.String[]
ESENYURT'ta, bir depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerindeki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:05 Kaynak: DHA

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