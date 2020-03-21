Esenyurt'ta depoda yangın -1 - Son Dakika

Esenyurt'ta depoda yangın -1
6 saat önce
ESENYURT'ta, bir depoda yangın çıktı.
ESENYURT'ta, bir depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerindeki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:05 Kaynak: DHA
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