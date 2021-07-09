Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu - Son Dakika

Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu

Belediyeye ait atık su araçları çevre felaketine davetiye çıkarıyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan dere ve atık su kanalları kimyasal atıkların dökülmesi yüzünden alarm veriyor. Pis koku ve çevre felaketine yol açan bu duruma neden olan atık suyun belediyeye ait bir araçtan dökülme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Atık suları dereye döken belediye çalışanlarının pişkin bir şekilde "Gel buradan çek" demesi ise pes dedirtti.

Akçaburgaz Mahallesi'nden başlayarak önce Haramidere daha sonra da Marmara Denizi'ne dökülen derenin kanallarına bırakılan pis atık suları çevre felaketine neden oluyor. Yaklaşık 2 aydır zehir saçan derenin bu duruma gelmesinin nedeni ise anbean kaydedildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan bir araçtan dereye atık su döküldüğü görülüyor. Kayda alındığını fark eden görevlilerin ise "Gel buradan çek" demesi ise pes dedirtti. Son aylarda sıklıkla gündeme gelen derenin neden bu hale geldiğini göstere görüntüler vatandaşlar tarafından da büyük tepki topladı.