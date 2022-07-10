Esenyurt'ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

10.07.2022 04:16
Esenyurt'ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle ev, iş yeri ve bir camiyi su bastı.

Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle ev, iş yeri ve bir camiyi su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından Pınar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir çok iş yeri ve evi su bastı. Baskınla birlikte sokaklar adeta göle döndü. İtfaiye ve Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden mahsur kalan 2 ailenin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler baskının ardından gece boyunca bodrum katlarda su baskını yaşanan evlerde arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin çalışması devam ederken aynı bölgede 2020 yılında da sel felaketi yaşanmıştı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Başkan Bozkurt'tan su baskını açıklaması, ' Evler boşaltıldı, bir sorunla karşılaşmadık' Başkan Bozkurt'tan su baskını açıklaması, ' Evler boşaltıldı, bir sorunla karşılaşmadık' Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu
Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 04:44:10. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement