Esenyurt'ta derenin taşmasıyla boşaltılan evleri su bastı - Son Dakika
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Esenyurt'ta derenin taşmasıyla boşaltılan evleri su bastı

25.08.2022 17:56
Esenyurt'ta derenin taşmasıyla boşaltılan evleri su bastı

Esenyurt'ta derenin taşmasıyla boşaltılan evleri su bastı Taşan derenin olduğu yer havadan görüntülendi Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle dere yine taşarken, boşatılana evleri de su bastı.

Esenyurt'ta derenin taşmasıyla boşaltılan evleri su bastı

Taşan derenin olduğu yer havadan görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle dere yine taşarken, boşatılana evleri de su bastı. Taşan derenin olduğu yer havadan görüntülendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olay yerinde inceleme yaptı

İstanbul'da gece etkiliden beri etkili olan yağışlardan dolayı Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde boşaltılan evlerin bodrum katları yine suyla doldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt su basan yerde incelemelerde bulundu. Ekiplerin su tahliyesi devam ederken, taşan derenin olduğu yer havadan görüntülendi.

"Şuanda bir can kaybı yok. Mal kaybı yok"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, " İnşallah birkaç ay sonra inşallah bu bölgeye dere ıslahı tamamlanacak. Bu yaşanan sorunların önemli bir bölümü bitecek. Tamamını bitirmek mümkün değil. Bu selde de çok şükür ki çok büyük hasar yok. Şuanda bir can kaybı yok. Mal kaybı yok. Riskli yerler daha önce boşaltılmıştı sürekli denetleme içerisinde. Tabi bu taşkından oluşan kirlilikler rahatsızlıklar oluşuyor. Ekiplerimiz gece boyunca takip altındaydı" dedi.

Sürekli maddi manevi kayıp yaşandığını söyleyen Çetin Çifçi, " Sürekli dere taşıyor. Bu perişanlığı sürekli görüyoruz. Sürekli maddi manevi bir kaybımız var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Kemal Deniz Bozkurt, İstanbul, Esenyurt, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta derenin taşmasıyla boşaltılan evleri su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta derenin taşmasıyla boşaltılan evleri su bastı - Son Dakika
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