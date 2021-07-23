Esenyurt'ta dereye akan kirli sular ile atıklar, çevre sakinlerini rahatsız ediyor - Son Dakika

Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlar, dereye akan kirli sular ve atık kaynaklı kötü koku ile kirlilikten şikayet ediyor.

Yaz aylarında giderek artan kötü kokudan şikayetçi olan Hürriyet Mahallesi sakinleri, dereye kanaldan akan kirli sulardan dolayı da rahatsızlıkları dile getiriyor.

Derenin çevresinde pet şişe ve poşet gibi atıkların oluşturduğu kirlilik ise dikkati çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Çetin Tekbaş, yağmur yağdığında zaman zaman derenin taştığını belirterek, "Kötü koku nedeniyle balkonda oturamıyoruz. Bu duruma çare istiyoruz." dedi.

Çevre sakini Onur Afet ise zaman zaman derenin çevresinde sineklerin de baş gösterdiğini belirterek, rahatsızlığını dile getirdi.