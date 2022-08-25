Esenyurt sabah saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Pınar Mahallesi 'nde dereye dönen yokuşta, akıntıya kapılan kadın sel sularında sürüklendi. Bir otomobilin altında sıkışan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardımıyla kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-SELİN OTOMOBİL ALTINA SÜRÜKLEDİĞİ KADINI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika

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