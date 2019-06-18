Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta derneğe kurşun yağmuru
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Esenyurt'ta derneğe kurşun yağmuru

47 dakika önce

ESENYURT'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Esenyurt'ta derneğe kurşun yağmuru, System.String[]
ESENYURT'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.
Ardahan Göle Arpaşen Köyü Derneği'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş açıldı. Derneğe sabah saatlerinde gelen görevliler camlara isabet eden kurşun izlerini görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş açan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
Polis, Göle, Ardahan, Güncel
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