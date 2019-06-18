Esenyurt'ta derneğe kurşun yağmuru
47 dakika önce
ESENYURT'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Ardahan Göle
Arpaşen Köyü Derneği'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş açıldı. Derneğe sabah saatlerinde gelen görevliler camlara isabet eden kurşun izlerini görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis
, ateş açan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
- İstanbul
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