Esenyurt'ta dev operasyon kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta dev operasyon kamerada

170 adrese baskın yapıldı, 43 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda, 43 şahıs gözaltına alındı. 170 adrese yapılan baskınlarda yakalanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Operasyon anı kamerada

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıslar ile çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve görevlendirilen takviye ekiplerin katılımıyla 170 adreste operasyon düzenlendi., 95 ekip, 242 personel ile önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Başta cinayet, hırsızlık, yaralama, tehdit ve çeşitli suçlarından olmak üzere; haklarında yakalama kararı bulunan 43 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince adli makamlara sevk edildi.