Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, System.String[]

Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere TEM Bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde seyir halinde olan Gökhan Ö. yönetimindeki 34 KF 6162 plakalı hafriyat kamyonu, virajı alamayarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Haramidere bağlantı yolu Ankara istikametinde trafik, tek şeritten sağlanıyor.

Ekiplerin yola dökülen hafriyatı temizleme ve kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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