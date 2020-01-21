Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Esenyurt'ta devrilen hafriyat kamyonunun kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, System.String[]

Esenyurt'ta devrilen hafriyat kamyonunun kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Haramidere TEM Bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde seyir halinde olan Gökhan Ö. yönetimindeki 34 KF 6162 plakalı hafriyat kamyonu, virajı alamayarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Haramidere bağlantı yolu Ankara istikametinde tek yönden sağlanan ulaşım, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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