Esenyurt'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

21.06.2022 10:08

Esenyurt'ta aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Esenyurt'ta aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Büyükçekmece yönünde ilerleyen G.T'nin kullandığı 34 DDV 246 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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