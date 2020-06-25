Esenyurt'ta dezenfekte edilen okullar YKS sınavına hazır - Son Dakika

Esenyurt'ta dezenfekte edilen okullar YKS sınavına hazır

Esenyurt'ta dezenfekte edilen okullar YKS sınavına hazır Esenyurt Belediyesi hafta sonu yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesi ilçe genelindeki okulları dezenfekte etti.

Esenyurt'ta dezenfekte edilen okullar YKS sınavına hazır

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İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi hafta sonu yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesi ilçe genelindeki okulları dezenfekte etti.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesi ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Esenyurt genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Ekipler, masa ve sıralar, lavabo, merdiven korkulukları ile tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek okulları sınav gününe hazır hale getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:44 Kaynak: İHA

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