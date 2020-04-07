Esenyurt'ta doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması kamerada
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Esenyurt'ta bir sitede bulunan 10 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt'ta bir sitede bulunan 10 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın doğal gaz nedeniyle olduğu belirtilirken, patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle oluşan alev topunun daireden çıkışı görülüyor. Öte yandan olay yerinde polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:14 Kaynak: İHA
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